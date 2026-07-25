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Perkuat Budaya Keselamatan Pelanggan, PGN Gelar Program Edukasi Safety Berlangganan Gas Bumi

Sabtu, 25 Juli 2026 – 09:30 WIB
Perkuat Budaya Keselamatan Pelanggan, PGN Gelar Program Edukasi Safety Berlangganan Gas Bumi - JPNN.com Jakarta
PGN Area Jakarta menggelar edukasi bagi pelanggan rumah tangga di Rusunawa Marunda, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara.  Foto: Dok Pribadi

jakarta.jpnn.com - PGN Area Jakarta bekerja sama dengan Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS) II, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta menggelar edukasi bagi pelanggan rumah tangga di Rusunawa Marunda, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. 

Kegiatan ini diikuti pengurus lingkungan dan warga penghuni rusunawa yang merupakan pelanggan gas bumi PGN.

Melalui kegiatan ini, PGN mengajak pelanggan memahami pentingnya budaya keselamatan dalam penggunaan gas bumi sehari-hari.

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Program ini merupakan salah satu bentuk pendekatan preventif yang konsisten dijalankan PGN sebagai implementasi prinsip Health, Safety, Security, and Environment (HSSE). 

Peserta memperoleh pemahaman mengenai penggunaan gas bumi sesuai standar operasional, pembagian tanggung jawab pemeliharaan instalasi antara PGN dan pelanggan, cara memeriksa indikasi kebocoran secara sederhana, dan lain sebagainya.

General Manager PGN Sales and Operation Region II, Iwan Yuli Widyastanto menegaskan keselamatan menjadi prioritas utama dalam setiap aspek pelayanan PGN kepada pelanggan.

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“Keselamatan merupakan nilai utama dalam setiap layanan PGN. Karena itu, kami tidak hanya membangun dan mengoperasikan infrastruktur gas bumi yang andal, tetapi juga terus membangun budaya keselamatan di tengah masyarakat melalui program edukasi yang dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan,” kata Iwan, Sabtu (25/7).

Iwan menjelaskan pihaknya ingin setiap pelanggan memahami cara menggunakan gas bumi dengan benar, mengenali potensi risiko sejak dini, serta mengetahui tindakan yang tepat apabila terjadi kondisi darurat. 

PGN Area Jakarta menggelar edukasi bagi pelanggan rumah tangga di Rusunawa Marunda, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. 
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TAGS   pgn gas bumi pelanggan jakarta utara

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