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Sudin SDA Jakarta Selatan Revitalisasi Saluran Air Menteng Atas

Kamis, 30 Juli 2026 – 15:00 WIB
Sudin SDA Jakarta Selatan Revitalisasi Saluran Air Menteng Atas - JPNN.com Jakarta
Petugas Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Selatan melakukan revitalisasi saluran air di Jalan Menteng Atas Dalam, RT 11/06, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (28/7/2026). Foto: ANTARA/HO-Pemprov DKI Jakarta.

jakarta.jpnn.com - Saluran air di Jalan Menteng Atas Dalam, RT 11/06, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, direvitalisasi.

Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air (Sudin SDA) Jakarta Selatan Santo mengatakan pihaknya berupaya selalu memberikan pelayanan yang cepat, efektif, dan berkelanjutan. 

“Mudah-mudahan yang kami kerjakan berdampak baik bagi warga," kata Santo, Selasa (28/7).

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Dia mengatakan pihaknya mengganti saluran lama dengan U-ditch berukuran 40 sentimeter (cm).

Tujuannya ialah untuk meningkatkan kapasitas dan kelancaran aliran air.

Revitalisasi saluran tersebut dimulai pada 9 Juli 2026 dengan panjang sekitar 30 meter. 

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Pengerjaan dilakukan secara manual oleh lima personel Pasukan Biru.

Sementara itu, Kepala Seksi Pemeliharaan Drainase Sudin SDA Jakarta Selatan Junjung Paulus menyebutkan setiap laporan yang masuk terlebih dahulu diverifikasi dengan melakukan survei lapangan sebelum ditindaklanjuti.

Saluran air di Jalan Menteng Atas Dalam, RT 11/06, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, direvitalisasi.
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TAGS   jakarta selatan saluran air menteng Sudin SDA

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