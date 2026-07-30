Sudin SDA Jakarta Selatan Revitalisasi Saluran Air Menteng Atas

jakarta.jpnn.com - Saluran air di Jalan Menteng Atas Dalam, RT 11/06, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, direvitalisasi.

Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air (Sudin SDA) Jakarta Selatan Santo mengatakan pihaknya berupaya selalu memberikan pelayanan yang cepat, efektif, dan berkelanjutan.

“Mudah-mudahan yang kami kerjakan berdampak baik bagi warga," kata Santo, Selasa (28/7).

Dia mengatakan pihaknya mengganti saluran lama dengan U-ditch berukuran 40 sentimeter (cm).

Tujuannya ialah untuk meningkatkan kapasitas dan kelancaran aliran air.

Revitalisasi saluran tersebut dimulai pada 9 Juli 2026 dengan panjang sekitar 30 meter.

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Pengerjaan dilakukan secara manual oleh lima personel Pasukan Biru.

Sementara itu, Kepala Seksi Pemeliharaan Drainase Sudin SDA Jakarta Selatan Junjung Paulus menyebutkan setiap laporan yang masuk terlebih dahulu diverifikasi dengan melakukan survei lapangan sebelum ditindaklanjuti.