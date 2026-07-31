JPNN.com

JPNN.com Jakarta Jakarta Terkini Jaga Ketahanan Pangan, Pemkot Jakarta Selatan Tanam Bawang dan Jagung

Jaga Ketahanan Pangan, Pemkot Jakarta Selatan Tanam Bawang dan Jagung

Jumat, 31 Juli 2026 – 15:00 WIB
Jaga Ketahanan Pangan, Pemkot Jakarta Selatan Tanam Bawang dan Jagung - JPNN.com Jakarta
Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan menanam bawang dan jagung secara serentak di Agro Edukasi Wisata (AEW) Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa (28/7/2026). Foto: ANTARA/HO-Pemprov DKI Jakarta.

jakarta.jpnn.com - Pemerintah Kota Jakarta Selatan (Pemkot Jaksel) terus berusaha menjaga ketahanan pangan.

Salah satu cara yang dilakukan Pemkot Jaksel ialah menanam bawang dan jagung.

Pemerintah Kota Jakarta Selatan menanam bawang dan jagung secara serentak di 187 lokasi.

Baca Juga:

Selain untuk ketahanan pangan, kegiatan itu juga sekaligus memanfaatkan lahan produktif.

"Lahan tidak terpakai dapat menjadi ruang produksi pangan yang memberikan manfaat nyata bagi keluarga dan lingkungan sekitar," kata Wali Kota Jakarta Selatan Syafrin Liputo, Selasa (28/7).

Dia mengatakan ketahanan pangan merupakan salah satu fondasi penting dalam mewujudkan masyarakat yang tangguh dan sejahtera.

Baca Juga:

Menurut dia, diperlukan inovasi untuk memanfaatkan setiap ruang yang tersedia agar menjadi lahan produktif.

Sebab, saat ini terjadi tantangan perubahan iklim, keterbatasan lahan, serta dinamika kebutuhan pangan masyarakat perkotaan.

Pemerintah Kota Jakarta Selatan (Pemkot Jaksel) terus berusaha menjaga ketahanan pangan.
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   jakarta selatan pemkot jaksel pangan bawang

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU