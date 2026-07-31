Jaga Ketahanan Pangan, Pemkot Jakarta Selatan Tanam Bawang dan Jagung

jakarta.jpnn.com - Pemerintah Kota Jakarta Selatan (Pemkot Jaksel) terus berusaha menjaga ketahanan pangan.

Salah satu cara yang dilakukan Pemkot Jaksel ialah menanam bawang dan jagung.

Pemerintah Kota Jakarta Selatan menanam bawang dan jagung secara serentak di 187 lokasi.

Selain untuk ketahanan pangan, kegiatan itu juga sekaligus memanfaatkan lahan produktif.

"Lahan tidak terpakai dapat menjadi ruang produksi pangan yang memberikan manfaat nyata bagi keluarga dan lingkungan sekitar," kata Wali Kota Jakarta Selatan Syafrin Liputo, Selasa (28/7).

Dia mengatakan ketahanan pangan merupakan salah satu fondasi penting dalam mewujudkan masyarakat yang tangguh dan sejahtera.

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Menurut dia, diperlukan inovasi untuk memanfaatkan setiap ruang yang tersedia agar menjadi lahan produktif.

Sebab, saat ini terjadi tantangan perubahan iklim, keterbatasan lahan, serta dinamika kebutuhan pangan masyarakat perkotaan.