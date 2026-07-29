3 Ribu Pencari Kerja Ramaikan Jakarta Timur Career Fest

jakarta.jpnn.com - Ribuan pencari kerja mencoba peruntungan pada Jakarta Timur Career Fest dan Bazaar 2026.

Berdasarkan data Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Nakertransgi) Jakarta Timur, sekitar tiga ribu pencari kerja memadati lokasi acara.

Kepala Suku Dinas Nakertransgi Jakarta Timur Sunjaya menjelaskan antusiasme pencari kerja sangat tinggi.

"Antusiasme luar biasa. Total lamaran masuk pada Jakarta Timur Career Fest tahun ini, terhitung hari ini adalah sebanyak 3.190 lamaran," kata Sunjaya, Selasa (28/7).

Menurut dia, jumlah tersebut menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap peluang kerja yang tersedia.

Apalagi, dalam kegiatan tersebut, pemerintah menghadirkan 37 perusahaan.

Baca Juga: Pramono Anung Pastikan Pembangunan LRT Berlanjut ke JIS dan Stasiun Whoosh

Di antaranya ialah badan usaha milik negara (BUMN) hingga badan usaha milik daerah (BUMD).

"Kegiatan ini memiliki jumlah lowongan sebanyak kurang lebih 2.000 lebih lowongan pekerjaan," ujar Sunjaya.