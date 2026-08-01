Pembangunan Gedung SDN Cipeter Utara 01 Ditarget Selesai September 2026

jakarta.jpnn.com - Pembangunan gedung SDN Cipete Utara 01, Kebayoran Baru, ditargetkan selesai pada September 2026.

Sebelumnya, sempat terjadi keterlambatan dari jadwal yang telah ditentukan.

Pembangunan gedung baru SDN Cipete Utara 01 yang semula ditargetkan selesai dalam waktu enam bulan hingga kini belum rampung.

Padahal, proyek tersebut telah berjalan hampir satu tahun.

Keterlambatan itu membuat siswa terpaksa menumpang belajar di sekolah lain.

"Rencana, September selesai," kata Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Jakarta Selatan Sarwoko, Selasa (28/7).

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Dia pun memastikan kegiatan belajar mengajar (KBM) tetap berjalan meski pembangunan terus berlangsung.

Para siswa dipastikan melaksanakan kegiatan pembelajaran di SD BaPem.