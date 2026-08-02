Pemkot Jakarta Timur Minta Warga Tidak Ikut Tawuran

jakarta.jpnn.com - Pemerintah Kota Jakarta Timur (Pemkot Jaktim) mengimbau warga menjaga keamanan dan ketertiban.

Pemkot Jaktim juga meminta warga menjaga emosi dalam keseharian.

Warga Jakarta Timur juga diimbau tidak ikut-ikutan melakukan tawuran.

Hal tersebut merespons adanya kasus tawuran antarwarga di wilayah perbatasan Jakarta Timur beberapa akhir ini.

"Yang lain membantu agar tidak terbawa-bawa ikut-ikutan seperti di wilayah lain,” kata Wakil Walikota Jakarta Timur Kusmanto, Senin (27/7).

Kusmanto berharap wilayah yang dipimpinnya tetap kondusif.

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“Semoga dengan koordinasi yang baik kepada seluruh jajaran di wilayah, Kota Jakarta Timur tetap aman nyaman dan kondusif," kata Kusmanto.

Kusmanto meminta seluruh jajaran, mulai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Satpol PP, hingga pihak kecamatan dan kelurahan untuk membantu melakukan pendekatan kepada pengurus RT dan RW dalam mengantisipasi gesekan.