JPNN.com

JPNN.com Jakarta Jakarta Terkini Petugas Gulkarmat Jakarta Timur Meninggal saat Padamkam Kebakaran

Petugas Gulkarmat Jakarta Timur Meninggal saat Padamkam Kebakaran

Senin, 03 Agustus 2026 – 15:00 WIB
Petugas Gulkarmat Jakarta Timur Meninggal saat Padamkam Kebakaran - JPNN.com Jakarta
Kondisi di area bekas kebakaran lahan kosong yang dipenuhi sampah di Jalan Penggilingan Baru 1, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, Minggu (2/8/2026). Foto: ANTARA/HO-Dokumentasi Pribadi.

jakarta.jpnn.com - Petugas Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Timur meninggal dunia saat memadamkam kebakaran di Jalan Penggilingan Baru 1, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramat Jati.

Saat itu petugas tersebut sedang memadamkam api di lahan kosong yang dipenuhi sampah.

Ketua RW 03 Kelurahan Dukuh Irman Riyadi mengonfirmasi petugas yang gugur dalam tugas tersebut bernama Andriyono. 

Baca Juga:

Dia mengatakan korban mendadak sesak napas dan pingsan di lokasi akibat menghirup asap tebal yang mengumpul di area pemadaman.

"Posisi angin saat kejadian mengarah ke barat, membawa asap tebal ke arah petugas yang sedang bersiaga di sisi tersebut," kata Irman di lokasi kebakaran, Minggu (2/8).

Dia mengungkapkan rekan-rekan sesama petugas langsung mengevakuasi korban keluar dari area kebakaran dan melarikannya ke Rumah Sakit Harapan Bunda untuk mendapatkan pertolongan medis secara intensif. 

Baca Juga:

Namun, nyawa petugas tersebut tidak dapat tertolong.

"Saat tiba di rumah sakit, korban dinyatakan meninggal dunia. Kami, pihak pengurus lingkungan, telah melayat ke rumah duka untuk menyampaikan rasa dukacita yang mendalam," ujar Irman.

Petugas Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Timur meninggal dunia
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   kebakaran lahan kosong sampah meninggal

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU