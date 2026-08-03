Petugas Gulkarmat Jakarta Timur Meninggal saat Padamkam Kebakaran

jakarta.jpnn.com - Petugas Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Timur meninggal dunia saat memadamkam kebakaran di Jalan Penggilingan Baru 1, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramat Jati.

Saat itu petugas tersebut sedang memadamkam api di lahan kosong yang dipenuhi sampah.

Ketua RW 03 Kelurahan Dukuh Irman Riyadi mengonfirmasi petugas yang gugur dalam tugas tersebut bernama Andriyono.

Dia mengatakan korban mendadak sesak napas dan pingsan di lokasi akibat menghirup asap tebal yang mengumpul di area pemadaman.

"Posisi angin saat kejadian mengarah ke barat, membawa asap tebal ke arah petugas yang sedang bersiaga di sisi tersebut," kata Irman di lokasi kebakaran, Minggu (2/8).

Dia mengungkapkan rekan-rekan sesama petugas langsung mengevakuasi korban keluar dari area kebakaran dan melarikannya ke Rumah Sakit Harapan Bunda untuk mendapatkan pertolongan medis secara intensif.

Namun, nyawa petugas tersebut tidak dapat tertolong.

"Saat tiba di rumah sakit, korban dinyatakan meninggal dunia. Kami, pihak pengurus lingkungan, telah melayat ke rumah duka untuk menyampaikan rasa dukacita yang mendalam," ujar Irman.