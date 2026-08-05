Pemkot Jakarta Pusat Gencarkan Pelacakan Penyakit TB

jakarta.jpnn.com - Pemerintah Kota Jakarta Pusat (Pemkot Jakpus) terus memperkuat pelacakan tuberkulosis (TB) secara terintegrasi.

Upaya itu dilakukan di 578 titik di 44 kelurahan sebagai usaha memutus rantai penularan penyakit.

Wali Kota Jakarta Pusat Arifin menginstruksikan jajaran kecamatan dan kelurahan untuk menggerakkan kader Dasawisma, RT/RW, jumantik, serta unsur masyarakat lainnya untuk mendukung pelaksanaan pelacakan agar target pemeriksaan dapat tercapai.

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"Saya meminta lurah bersama kader mendampingi tim Sudin Kesehatan saat melakukan pelacakan TB terintegrasi di lapangan," kata Arifin, Selasa (4/8).

Pelacakan TB dilaksanakan melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG) mulai Agustus hingga Oktober 2026.

Pemkot Jakpus menargetkan pemeriksaan terhadap 57.800 warga atau sekitar 100 orang di setiap titik.

Menurut dia, keterlibatan pemerintah wilayah dan kader di tingkat masyarakat diharapkan dapat memperluas edukasi mengenai pencegahan dan penanganan TB.

Selain itu, juga mempermudah petugas kesehatan menemukan warga yang membutuhkan pemeriksaan maupun pengobatan.