Bangun Pedestrian Deck Dukuh Atas, PT MRT Investasi Rp 300 Miliar

jakarta.jpnn.com - PT MRT akan membangun pedestrian deck Dukuh Atas, Jakarta Pusat.

Nantinya, kawasan itu akan menjadi ikon baru di kawasan Sudirman.

PT MRT pun menginvestasikan anggaran lebih dari Rp 300 miliar.

“Saat ini masih tender dan nilai investasi untuk pembangunannya mencapai Rp 300 miliar lebih,” kata Program Management Office Division PT MRT Agus Trihan, Rabu (5/8).

Pihaknya memastikan dalam pembangunan ikon baru di kawasan Jalan Sudirman tersebut tidak menggunakan dana APBD DKI Jakarta.

Agus menjelaskan anggaran tersebut diambil dari investasi yang diberikan ke PT MRT.

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Selain itu, PT MRT juga akan menggunakan dana loan untuk pembangunan.

“Sebagian diambil dari dana investasi dan ada pinjaman juga,” kata dia.