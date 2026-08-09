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Gedung Bapenda Jakarta Terbakar, Data Perpajakan Aman

Minggu, 09 Agustus 2026 – 12:00 WIB
Gedung Bapenda Jakarta Terbakar, Data Perpajakan Aman - JPNN.com Jakarta
Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Provinsi DKI Jakarta, Bayu Meghantara membantu evakuasi kebakaran gedung Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, Jalan Abdul Muis, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat , Sabtu dini hari (8/8/2026). Foto: ANTARA/HO-Pemprov DKI Jakarta.

jakarta.jpnn.com - Pemprov DKI Jakarta memastikan data perpajakan dan aset daerah tetap aman meskipun gedung Bapenda DKI Jakarta terbakar, Jumat (7/8).

“Seluruh data telah terdigitalisasi,” kata Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Provinsi DKI Jakarta, Bayu Meghantara, Sabtu (8/8).

Bayu Meghantara menjelaskan ada sistem pencadangan pada server dan pusat data di lokasi terpisah.

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“Layanan perpajakan tidak terganggu," kata Bayu.

Hal serupa juga berlaku untuk data aset daerah yang dikelola Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD). Seluruh data dan server berada di pusat data yang terpisah dari gedung di Abdul Muis.

Dengan demikian semua data dan server dipastikan tetap aman.

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Gedung Dinas Teknis Bapenda DKI Jakarta telah diasuransikan. 

Sekitar 1.000 aparatur sipil negara (ASN) dari sejumlah perangkat daerah berkantor di gedung tersebut.

Pemprov DKI Jakarta memastikan data perpajakan dan aset daerah tetap aman meskipun gedung Bapenda DKI Jakarta terbakar, Jumat (7/8).
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TAGS   gedung bapenda pemprov dki jakarta kebakaran pajak

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