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Pemkot Jakarta Utara All Out Cegah Penularan Tuberkulosis

Kamis, 13 Agustus 2026 – 15:00 WIB
Pemkot Jakarta Utara All Out Cegah Penularan Tuberkulosis - JPNN.com Jakarta
Warga Kalibaru, Kecamatan Cilincing mengikuti skrining kesehatan sebagai upaya mencegah penyebaran penyakit Tuberkulosis. Foto: ANTARA/HO-Pemkot Jakut.

jakarta.jpnn.com - Pemerintah Kota Jakarta Utara (Pemkot Jakut) terus berupaya memutus mata rantai penularan penyakit Tuberkulosis (TB).

Berbagai cara pun terus dilakukan Pemerintah Kota Jakarta Utara.

Salah satu cara yang dilakukan ialah pemeriksaan skrining kesehatan melalui kegiatan Active Case Finding (ACF).

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“Kegiatan tersebut menyasar warga yang memiliki riwayat kontak serumah maupun kontak erat dengan pasien TB,” kata Kepala Puskesmas Pembantu Kalibaru Muvinda Yuningrum, Senin (10/8).

Dia mengatakan sebanyak 100 warga mengikuti skrining TB gratis bekerja sama dengan Puskesmas Kecamatan Cilincing di Kantor RW 010, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Rabu (6/8).

Menurut dia pemeriksaan ini menjadi langkah penting untuk mendeteksi kemungkinan kasus sejak dini.

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Langkah itu sekaligus berupaya memutus mata rantai penularan tuberkulosis di lingkungan masyarakat.

Menurut dia, kegiatan ACF ini merupakan tindak lanjut dari Program Kampung Siaga TB yang melibatkan berbagai unsur.

Pemerintah Kota Jakarta Utara (Pemkot Jakut) terus berupaya memutus mata rantai penularan penyakit Tuberkulosis (TB).
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TAGS   jakarta utara penyakit pemkot Jakut pemerintah

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