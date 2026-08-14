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Pemkot Jakarta Selatan Targetkan Pengerukan Saluran Air Pesanggrahan Selesai September 2026

Jumat, 14 Agustus 2026 – 15:00 WIB
Pemkot Jakarta Selatan Targetkan Pengerukan Saluran Air Pesanggrahan Selesai September 2026 - JPNN.com Jakarta
Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan melaksanakan kerja bakti pengerukan saluran air penghubung (PHB) Taman Alfa Indah, Petukangan Utara, Pesanggrahan, Jakarta, Minggu (9/8/2026). Foto: ANTARA/Luthfia Miranda Putri.

jakarta.jpnn.com - Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan (Pemkot Jaksel) terus mengeruk saluran air penghubung (PHB) Taman Alfa Indah, Petukangan Utara, Pesanggrahan.

Pemkot Jaksel menargetkan pengerukan selesai pada September 2026.

Pengerukan dilakukan untuk mencegah genangan maupun banjir di lokasi tersebut.

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Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air (Kasudin SDA) Jakarta Selatan Santo mengatakan pengerukan dan pemeliharaan saluran PHB Taman Alfa Indah berlangsung sejak awal April.

“Ditargetkan rampung sepenuhnya pada akhir September mendatang," kata Santo, Minggu (9/8).

Santo mengatakan pengerukan dilakukan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas aliran air.

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Dengan demikian, pengerukan bisa mengurangi potensi genangan saat hujan deras.

"Mudah-mudahan kegiatan ini efektif dalam mengatasi permasalahan genangan di wilayah tersebut," ucapnya.

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan (Pemkot Jaksel) terus mengeruk saluran air penghubung (PHB) Taman Alfa Indah, Petukangan Utara, Pesanggrahan.
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TAGS   jakarta selatan saluran air pengerukan pesanggrahan

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