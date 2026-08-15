Taman Bukit Gading Dibangun di Jakarta Utara, Dilengkapi Banyak Fasilitas

jakarta.jpnn.com - Warga Kelapa Gading, Jakarta Utara, akan bisa menikmati taman baru.

Sebab, saat ini Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Utara (Jakut) membangun Taman Bukit Gading.

Taman itu dibangun di atas lahan seluas 1,3 hektare di Jalan Bukit Gading Raya I, Kelurahan Kelapa Gading Barat.

Pemerintah Kota Jakarta Utara akan melengkapi taman itu dengan berbagai fasilitas.

Di antaranya ialah area joging, taman bermain dan ruang hijau.

“Pembangunan ruang terbuka hijau (RTH) itu ditargetkan rampung dalam waktu sekitar 120 hari atau pada Oktober 2026,” kata Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Jakarta Utara Reina Camelia, Minggu (9/8).

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Dia mengatakan pembangunan taman tersebut telah memasuki minggu kedelapan.

Saat ini progres pekerjaan mencapai sekitar 35 persen.