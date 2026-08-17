17.210 Pemilih Pemula di Jakarta Selatan Sudah Perekaman KTP Elektronik

jakarta.jpnn.com - Sebanyak 17.210 pemilih pemula di Jakarta Selatan sudah merekam kartu tanda penduduk (KTP) elektronik.

Kepala Sudin Dukcapil Jakarta Selatan Salimin mengatakan pemilih pemula yang melakukan perekaman berusia 16-17 tahun.

"Hingga Agustus 2026, perekaman KTP-el bagi pemula berusia 16-17 tahun di Jakarta Selatan sudah mencapai 57,68 persen atau sebanyak 17.210 jiwa dari total target 29.838 orang," kata Salimin, Kamis (13/8).

Pihaknya pun akan melakukan penguatan koordinasi antarlini dan pelaksanaan layanan jemput bola.

Salimin mengaku optimistis target tahunan tersebut bisa tercapai.

Pihaknya juga mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki.

Saalah satunya ialah berkoordinasi intensif dengan Sudin Pendidikan Wilayah I dan II untuk membuka loket perekaman langsung di sekolah-sekolah.

Selain itu, Sudin Dukcapil Jakarta Selatan mengusung inovasi Laksana Sultan yang merupakan akronim dari Layanan Anak Sekolahnya Dukcapil Jakarta Selatan.