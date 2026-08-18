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Pemkot Jakarta Timur Perluas Jangkauan Program CKG Sekolah

Selasa, 18 Agustus 2026 – 15:00 WIB
Pemkot Jakarta Timur Perluas Jangkauan Program CKG Sekolah - JPNN.com Jakarta
Pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis (CKG) untuk siswa sekolah di SMKN 64 Cipayung, Jakarta Timur, Kamis (13/8/2026). Foto: ANTARA/Siti Nurhaliza

jakarta.jpnn.com - Pemerintah Kota Jakarta Timur (Pemkot Jaktim) terus berusaha memperluas jangkauan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) Sekolah.

Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur menargetkan 591 ribu anak mengikuti program itu selama 2026.

"Jumlah sasaran CKG Sekolah di Kota Administrasi Jakarta Timur tahun 2026 sebanyak 591.191 anak," kata Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur Arief Wahyudhy di SMKN 64 Cipayung, Jakarta Timur, Rabu (12/8).

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Dia menyebutkan CKG Sekolah menyasar seluruh peserta didik.

Para pelajar sekolah dasar hingga sekolah menengah atas atau sederajat akan mengikuti program itu.

Program tersebut juga mencakup kelompok anak yang berada di luar satuan pendidikan.

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"CKG Sekolah menyasar seluruh peserta didik SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK atau sederajat, termasuk SLB, pesantren dan sekolah rakyat, serta anak usia 7 sampai 17 tahun yang berada di luar satuan pendidikan," jelas Arief.

Selain itu, pencapaian target dilakukan secara bertahap sepanjang tahun. 

Pemerintah Kota Jakarta Timur (Pemkot Jaktim) terus berusaha memperluas jangkauan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) Sekolah.
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TAGS   jakarta timur sekolah kesehatan pemkot jaktim

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