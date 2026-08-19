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Pemkot Jakarta Utara Genjot Normalisasi Kali Cakung Lama

Rabu, 19 Agustus 2026 – 15:00 WIB
Pemkot Jakarta Utara Genjot Normalisasi Kali Cakung Lama - JPNN.com Jakarta
Wali Kota Jakarta Utara Hendra Hidayat. Foto: ANTARA/HO-Pemkot Jakut

jakarta.jpnn.com - Pemerintah Kota Jakarta Utara (Pemkot Jakut) terus menggenjot normalisasi Kali Cakung Lama.

Wali Kota Jakarta Utara Hendra Hidayat mengatakan normalisasi itu merupakan solusi jangka panjang.

Tujuannya ialah untuk menanggulangi masalah banjir di kawasan itu.

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“Kami mendukung penuh terhadap program normalisasi Kali Cakung Lama sebagai solusi jangka panjang penanganan banjir,” kata Hendra di Jakarta, Kamis (13/8).

Dia mengatakan warga Jakarta Utara sangat mendukung langkah tersebut.

Menurut Hendra, warga berharap program itu dapat mengurangi banjir yang selama ini kerap terjadi.

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Pemerintah kota Jakarta Utara pun berkomitmen untuk terus berkolaborasi dengan pemerintah provinsi dan masyarakat.

Dengan demikian, normalisasi Kali Cakung Lama berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata.

Pemerintah Kota Jakarta Utara (Pemkot Jakut) terus menggenjot normalisasi Kali Cakung Lama.
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TAGS   jakarta utara pemkot Jakut normalisasi cakung

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