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MRT Jakarta Buka Peluang Kerja Sama Penamaan Stasiun Haji Nawi dan Bendungan Hilir

Kamis, 20 Agustus 2026 – 15:00 WIB
MRT Jakarta Buka Peluang Kerja Sama Penamaan Stasiun Haji Nawi dan Bendungan Hilir - JPNN.com Jakarta
Direktur Pengembangan Bisnis MRT Jakarta, Farchad Mahfud dalam peresmian Stasiun MRT Blok A Visa Jakarta, Selasa (11/8/2026). Foto: ANTARA/Luthfia Miranda Putri.

jakarta.jpnn.com - Stasiun MRT Stasiun Haji Nawi dan Bendungan Hilir berpotensi berubah nama.

Sebab, PT MRT Jakarta (Perseroda) membuka peluang mitra hak penamaan (naming rights) du dua stasiun itu.

Langkah itu dilakukan sebagai upaya pendapatan dari sumber lain selain tiket (non-farebox).

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"Penjajakan sudah ada, peminat juga sudah ada,” kata Direktur Pengembangan Bisnis MRT Jakarta Farchad Mahfud di peresmian Stasiun MRT Blok A Visa Jakarta, Selasa (12/8).

Dia menjelaskan pihaknya sedang berkomunikasi terus dengan para potensial mitra untuk bekerja sama di dua stasiun tersebut.

Farchad mengatakan pemilihan mitra tersebut diharapkan sesuai dengan penamaan stasiun yang sudah ada.

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Adapun beragam sektor mitra yang tertarik berasal dari beragam sector.

Di antaranya ialah makanan, perbankan, telekomunikasi, BUMD dan sebagainya.

Stasiun MRT Stasiun Haji Nawi dan Bendungan Hilir berpotensi berubah nama.
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TAGS   mrt jakarta stasiun mrt bendungan hilir bumd

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