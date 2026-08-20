MRT Jakarta Buka Peluang Kerja Sama Penamaan Stasiun Haji Nawi dan Bendungan Hilir

jakarta.jpnn.com - Stasiun MRT Stasiun Haji Nawi dan Bendungan Hilir berpotensi berubah nama.

Sebab, PT MRT Jakarta (Perseroda) membuka peluang mitra hak penamaan (naming rights) du dua stasiun itu.

Langkah itu dilakukan sebagai upaya pendapatan dari sumber lain selain tiket (non-farebox).

"Penjajakan sudah ada, peminat juga sudah ada,” kata Direktur Pengembangan Bisnis MRT Jakarta Farchad Mahfud di peresmian Stasiun MRT Blok A Visa Jakarta, Selasa (12/8).

Dia menjelaskan pihaknya sedang berkomunikasi terus dengan para potensial mitra untuk bekerja sama di dua stasiun tersebut.

Farchad mengatakan pemilihan mitra tersebut diharapkan sesuai dengan penamaan stasiun yang sudah ada.

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Adapun beragam sektor mitra yang tertarik berasal dari beragam sector.

Di antaranya ialah makanan, perbankan, telekomunikasi, BUMD dan sebagainya.