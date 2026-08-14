7 Kereta Jakarta - Bandung dan Informasi Jadwalnya

jakarta.jpnn.com, JAKARTA - Setelah diberlakukannya Gapeka 2025, terdapat sejumlah perubahan pada layanan kereta di koridor Jakarta–Bandung, mulai dari pergantian nama kereta hingga pembagian stasiun keberangkatan antara Gambir dan Pasar Senen.

Oleh karena itu, memeriksa jadwal ka jakarta bandung sekaligus memahami pilihan stasiun keberangkatan dan kelas layanan menjadi langkah penting agar perjalanan dapat direncanakan dengan lebih baik.

Informasi tersebut akan memudahkan Anda membandingkan jadwal, harga tiket, waktu tempuh, serta fasilitas yang ditawarkan oleh setiap layanan.

Berikut tujuh pilihan kereta lengkap dengan jam keberangkatannya, sesuai Gapeka 2025 yang masih berlaku hingga saat ini.

1. KA Parahyangan

KA Parahyangan merupakan penerus layanan KA Argo Parahyangan yang melayani perjalanan pulang pergi antara Gambir dan Bandung.

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Kereta ini tersedia dalam kelas eksekutif dan ekonomi komersial sehingga dapat mengakomodasi berbagai preferensi penumpang.

Di antara seluruh layanan kereta konvensional pada rute ini, KA Parahyangan memiliki frekuensi keberangkatan paling banyak, yaitu enam kali sehari untuk masing-masing arah.