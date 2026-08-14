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Yayasan KEHATI Dorong Pemerintah Daerah Punya Data Keanekaragaman Hayati

Jumat, 14 Agustus 2026 – 19:00 WIB
Yayasan KEHATI Dorong Pemerintah Daerah Punya Data Keanekaragaman Hayati - JPNN.com Jakarta
Yayasan KEHATI mendorong agar data keanekaragaman hayati menjadi bagian penting dari sistem perencanaan dan pengambilan kebijakan di setiap pemerintah daerah. Foto: Kehati

jakarta.jpnn.com - Yayasan KEHATI mendorong agar data keanekaragaman hayati menjadi bagian penting dari sistem perencanaan dan pengambilan kebijakan di setiap pemerintah daerah, termasuk pemerintah kota. 

Pesan tersebut mengemuka dalam kegiatan Inventarisasi Data Keanekaragaman Hayati (Kehati) di Kota Tangerang pada 12–13 Agustus 2026.

Kegiatan ini merupakan bagian dari program Urban Biodiversity (Urbio) Yayasan KEHATI yang dikembangkan untuk mendorong terciptanya ruang terbuka hijau dan biru.

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“Pemerintah daerah perlu memiliki basis data keanekaragaman hayati agar setiap keputusan pembangunan bisa mempertimbangkan apa yang ada, apa yang penting untuk dipertahankan, mana spesies yang lokal dan asing/invasif, hingga apa yang mulai terancam hilang,” kata Manajer Program Kehutanan Yayasan KEHATI Christian Natalie.

Christian Natalie menjelaskan data Kehati harus dipandang sebagai aset daerah, dikerjakan secara partisipatif.

“Bukan sekadar data tambahan di sektor lingkungan,” ujar Christian Natalie.

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Menurut Christian, selama ini pembicaraan mengenai pembangunan kota hijau masih sering berfokus pada luas ruang terbuka hijau. 

Padahal, luas tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas ekologis. 

Yayasan KEHATI mendorong agar data keanekaragaman hayati menjadi bagian penting dari sistem perencanaan dan pengambilan kebijakan di setiap pemerintah daerah
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TAGS   yayasan kehati keanekaragaman hayati pemerintah pemda

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