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Rekomendasi Kuliner Tangerang Selatan, Soto Ambengan Cak Wan Asli Suroboyo Rasanya Autentik

Rabu, 19 Agustus 2026 – 13:00 WIB
Rekomendasi Kuliner Tangerang Selatan, Soto Ambengan Cak Wan Asli Suroboyo Rasanya Autentik - JPNN.com Jakarta
Soto Ambengan Cak Wan Asli Suroboyo resmi hadir di Pasar Modern Graha Raya, Tangerang Selatan. Foto: Soto Ambengan Cak Wan Asli Suroboyo

jakarta.jpnn.com - Soto Ambengan Cak Wan Asli Suroboyo resmi hadir di Pasar Modern Graha Raya, Tangerang Selatan.

Soto Ambengan Cak Wan Asli Suroboyo membawa cita rasa khas Surabaya dengan semangat menghadirkan kuliner yang autentik, konsisten, dan dekat dengan masyarakat.

Owner Soto Ambengan Cak Wan Asli Suroboyo Ludi Idwan mengatakan warung perdana ini menjadi langkah awal untuk membangun sebuah brand kuliner yang kuat, bertumbuh secara berkelanjutan, dan tetap mempertahankan karakter rasa yang menjadi identitas Soto Ambengan.

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“Kami ingin menghadirkan Soto Ambengan yang punya karakter kuat dan mudah diingat. Bagi kami, yang paling penting adalah bagaimana pelanggan datang, menikmati, puas, lalu ingin kembali lagi,” ujar Ludi Idwan, Rabu (19/8).

Soto Ambengan telah menjadi bagian dari identitas kuliner Surabaya. 

Perjalanannya tidak dapat dilepaskan dari sosok Pak Sadi, yang melalui usaha sotonya di Jalan Ambengan ikut memopulerkan Soto Ambengan hingga dikenal luas lintas generasi.

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Soto Ambengan Cak Wan Asli Suroboyo hadir bukan untuk mengambil alih jejak yang telah dibangun, melainkan untuk menghormati dan meneruskan semangat yang telah dirintis, dengan membangun identitas Cak Wan sendiri serta memperkenalkan Soto Ambengan kepada generasi dan pasar yang lebih luas.

“Pak Sadi telah membuka jalan bagi Soto Ambengan untuk dikenal luas. Kami ingin berjalan di jalan yang telah beliau rintis, dengan identitas Cak Wan sendiri, sambil membawa semangat Soto Ambengan kepada generasi berikutnya,” kata Ludi.

Soto Ambengan Cak Wan Asli Suroboyo resmi hadir di Pasar Modern Graha Raya, Tangerang Selatan.
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TAGS   soto ambengan cak wan asli suroboyo tangerang selatan kuliner pasar modern graha raya

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