Sempat Ditangkap saat Demo, 21 Mahasiswa Dipulangkan Polda Metro Jaya

jakarta.jpnn.com - Sebanyak 21 mahasiswa yang sempat ditangkap dalam demonstrasi di Jakarta dipulangkan.

Para mahasiswa itu ditangkap karena membawa belasan petasan dan suar (flare).

Selain itu, mereka juga membawa enam botol untuk bom molotov.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Budi Hermanto menjelaskan pemulangan tersebut dilakukan setelah Satuan Tugas Gakkum Polda Metro Jaya memberikan edukasi pencegahan (pre-emptive education) kepada puluhan pemuda tersebut.

"Terhadap 21 orang ini telah dipulangkan,” kata Budi, Rabu (19/8).

Budi menjelaskan Satgas Gakkum Polda Metro Jaya melakukan pendekatan pre-emptive education.

“Kami tidak hanya penegakan hukum represif. Penegakan hukum represif itu adalah ultimum remedium atau langkah terakhir," katanya.

Dari hasil pemeriksaan intensif, 21 orang tersebut dipastikan bukan bagian dari kelompok mahasiswa maupun peserta resmi aksi unjuk rasa.