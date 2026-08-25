Perumda Pasar Jaya Imbau PKL Berdagang di Dalam Pasar Kramat Jati

jakarta.jpnn.com - Perumda Pasar Jaya terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pedagang ikan dan pedagang kaki lima (PKL) lainnya yang berjualan di luar area kawasan Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur.

Perumda Pasar Jaya berharap para pedagang mau masuk ke dalam pasar.

"PKL inilah yang jadi tugas kami untuk dicarikan satu pendekatan humanity-nya (kemanusiaan) agar masuk ke dalam," kata Direktur Keuangan Perumda Pasar Jaya Deni Alfianto Amris, Senin (24/8).

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Menurut Deni, komunikasi dengan pedagang menjadi salah satu aspek penting dalam penataan.

Dengan demikian, kebijakan yang diterapkan tidak menimbulkan gesekan.

Apalagi, penanganan PKL di luar pasar membutuhkan pendekatan yang berbeda dengan pedagang yang telah berada di dalam pasar.

Oleh karena itu, Pasar Jaya perlu membangun komunikasi secara berkelanjutan dengan para pedagang di kawasan pasar.

"Kalau yang di luar ini, ya, memang harusnya jadi rencana jangka panjang di Pasar Jaya untuk selalu berkoordinasi terhadap PKL," ujar Deni.