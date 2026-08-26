Taman Hujan di Jakarta Selatan Jadi Solusi Resapan Air

jakarta.jpnn.com - Revitalisasi taman hujan (rain garden) di Jalan Wijaya II, Kelurahan Pulo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sudah selesai.

Rain garden itu diharapkan menjadi solusi resapan air di Taman Wisma Angkasa.

"Jadi, rain garden ini akan membantu mengatasi genangan,” kata Kepala Seksi Taman dan Hutan Kota, Sudin Tamhut Jakarta Selatan, Budi Hidayat di Jakarta, Sabtu (22/8).

Budi Hidayat menjelaskan rain garden juga akan meningkatkan resapan air ke dalam tanah.

Selain itu, rain garden juga sekaligus menciptakan lanskap yang lebih asri dan nyaman.

“Selain itu, ramah lingkungan bagi masyarakat," kata Budi Hidayat.

Budi mengatakan taman hujan difungsikan sebagai ruang resapan air hujan yang dipadukan dengan penataan tanaman hias dan bebatuan alami.

Pengerjaan revitalisasi taman dimulai sejak akhir Mei 2026 dan rampung dikerjakan pada Juli lalu. Pengerjaan dilakukan oleh personel Pasukan Hijau.