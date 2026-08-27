Pramono Anung Sebut LRT Rute Kelapa Gading-Manggarai Sudah Selesai

jakarta.jpnn.com - Pembangunan LRT Jakarta rute Kelapa Gading-Manggarai telah selesai 100 persen.

Menurut rencana, Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan proyek itu.

“Tadi saya bersama dengan jajaran Balai Kota melakukan pengecekan terakhir sebelum diresmikan,” kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Senin (24/8).

Pramono Anung menegaskan proyek pembangunan sudah rampung.

“Kami melihat dan juga mendapatkan laporan, secara keseluruhan untuk pembangunan ataupun penyelesaian LRT ini, yang berkaitan dengan rel dan juga jalur layang, ini sudah selesai 100 persen,” kata Pramono.

Dia mengatakan saat ini tahapan yang masih dilakukan adalah pengujian oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan.

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Pramono menyebut pihak Pemprov DKI Jakarta telah mengusulkan peresmian LRT Jakarta dilakukan pada 26 Agustus 2026.

Namun, waktu pelaksanaan tetap mengikuti agenda Presiden Prabowo.