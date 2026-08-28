Rumah Susun Pasar Rumput Jakarta Selatan Dilengkapi Jaksinema

jakarta.jpnn.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus memperluas ekosistem Jakarta Kota Sinema.

Salah satu caranya ialah dengan meresmikan bioskop bernama Jaksinema di Rumah Susun Pasar Rumput, Tebet, Jakarta Selatan.

Usaha itu merupakan wujud mendekatkan akses masyarakat terhadap film Indonesia.

Jaksinema melengkapi sejumlah langkah Pemprov DKI dalam membangun ekosistem perfilman Jakarta.

Antara lain melalui Jakarta Film Commission, platform layanan terpadu Filming in Jakarta.

Ada juga pengurangan hingga 50 persen Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk pemutaran film nasional.

“Jaksinema hadir melengkapi ikhtiar terwujudnya visi tersebut dengan menghadirkan bioskop mini yang memutar film-film Indonesia,” kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, Senin (25/8).

Dia menjelaskan inisiatif ini menambah ruang apresiasi masyarakat terhadap karya anak bangsa.