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Rumah Susun Pasar Rumput Jakarta Selatan Dilengkapi Jaksinema

Jumat, 28 Agustus 2026 – 15:00 WIB
Rumah Susun Pasar Rumput Jakarta Selatan Dilengkapi Jaksinema - JPNN.com Jakarta
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, meresmikan bioskop bernama Jaksinema di Rumah Susun Pasar Rumput, Tebet, Jakarta Selatan, Senin (24/8/2026), sebagai upaya memperluas ekosistem Jakarta Kota Sinema sekaligus mendekatkan akses masyarakat terhadap film Indonesia. Foto: ANTARA/HO-Pemprov DKI Jakarta.

jakarta.jpnn.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus memperluas ekosistem Jakarta Kota Sinema.

Salah satu caranya ialah dengan meresmikan bioskop bernama Jaksinema di Rumah Susun Pasar Rumput, Tebet, Jakarta Selatan.

Usaha itu merupakan wujud mendekatkan akses masyarakat terhadap film Indonesia.

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Jaksinema melengkapi sejumlah langkah Pemprov DKI dalam membangun ekosistem perfilman Jakarta.

Antara lain melalui Jakarta Film Commission, platform layanan terpadu Filming in Jakarta.

Ada juga pengurangan hingga 50 persen Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk pemutaran film nasional.

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“Jaksinema hadir melengkapi ikhtiar terwujudnya visi tersebut dengan menghadirkan bioskop mini yang memutar film-film Indonesia,” kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, Senin (25/8).

Dia menjelaskan inisiatif ini menambah ruang apresiasi masyarakat terhadap karya anak bangsa.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus memperluas ekosistem Jakarta Kota Sinema.
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TAGS   jakarta selatan rumah susun wakil gubernur rano karno

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