Tarif LRT Kelapa Gading-Manggarai Rp 5 Ribu Sampai Oktober 2026

jakarta.jpnn.com - Tarif LRT Jakarta jalur Kelapa Gading-Manggarai akan tetap sebesar Rp 5.000 pada masa awal operasional.

Tarif itu akan diberlakukan Pemprov DKI Jakarta hingga Oktober 2026.

Kepastian itu sudah diungkapkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

“Jadi, untuk sementara sampai dengan Oktober nanti tarifnya masih menggunakan tarif flat yang ada sekarang ini Rp5.000," kata Pramono seusai meninjau kesiapan akhir LRT Jakarta Kelapa Gading-Manggarai di Stasiun LRT Manggarai, Senin (24/8).

Setelah masa transisi tersebut, Pramono mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menentukan besaran tarif selanjutnya, termasuk kemungkinan adanya tarif khusus bagi pengguna LRT Jakarta.

Pihaknya juga tengah mempertimbangkan adanya kebijakan khusus terkait tarif pada masa awal pengoperasian LRT Jakarta.

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"Ada kemungkinan angkanya nanti kita memberikan kado sesuatu lah, tapi nanti kami putuskan," katanya.

Kendati demikian, dia memastikan 15 golongan di Jakarta tetap mendapatkan layanan transportasi gratis.