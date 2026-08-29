SMA Kolese Gonzaga dan Kalbe Gelar Lomba Sains Nasional Berbasis STEAM, Prof Stella Christie Beri Dukungan Penuh

jakarta.jpnn.com - SMA Kolese Gonzaga berkolaborasi dengan Kalbe menggelar lomba Sains Nasional Berbasis Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics (STEAM) Gonzaga College 2026.

Mengusung fokus inovasi berbasis Internet of Things (IoT), ajang ini menjadi wadah bagi para siswa untuk merumuskan solusi nyata atas berbagai tantangan keprihatinan global, seperti krisis lingkungan dan kebakaran hutan.

Kepala Sekolah SMA Kolese Gonzaga Pater Eduard Calistus Ratu Dopo mengatakan tema lingkungan hidup diangkat berangkat dari kondisi yang terjadi saat ini, yaitu kebakaran hutan di beberapa titik wilayah Indonesia.

Menurutnya, hutan merupakan paru-paru dunia yang apabila rusak atau terbakar, akan mengancam kesehatan ekosistem secara keseluruhan.

"Ketika muncul rasa ingin tahu pada anak muda untuk menjaga lingkungan, tugas kami di lembaga pendidikan adalah mendampingi mereka dengan pendekatan compassion (belas kasih). Melalui sains, anak-anak dilatih untuk belajar, sementara seorang pemimpin dibentuk untuk melayani dengan kebijaksanaan," ujar Pater Eduard, Rabu (26/8).

Pater Eduard menekankan pentingnya membangun kesadaran bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi tidak diciptakan untuk eksploitasi alam.

Sebaliknya, penguasaan sains dan teknologi harus terus diasah demi keberlanjutan serta kebaikan lingkungan hidup, menjadikan bumi sebagai rumah bersama yang aman.

Guna mewujudkan hal tersebut, SMA Kolese Gonzaga mendorong pembentukan budaya berpikir ilmiah dalam kehidupan sehari-hari di sekolah hingga jenjang karier mendatang.