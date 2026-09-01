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Kelurahan Pinang Ranti Olah Daun Kering Jadi Pupuk Organik

Selasa, 01 September 2026 – 15:00 WIB
Kelurahan Pinang Ranti Olah Daun Kering Jadi Pupuk Organik - JPNN.com Jakarta
Kelurahan Pinang Ranti mengolah daun-daun kering menjadi pupuk organik di Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, Kamis (27/8/2026). Foto: ANTARA/HO-Pemerintah Kota Jakarta Timur.

jakarta.jpnn.com - Kelurahan Pinang Ranti, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, mengolah daun kering menjadi pupuk organik. 

Daun kering tersebut dikumpulkan dari kegiatan penyapuan jalanan di seluruh wilayah Kelurahan Pinang Ranti oleh petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU).

"Selain memanfaatkan lahan kantor untuk kegiatan urban farming, Kelurahan Pinang Ranti juga mengembangkan pemanfaatan limbah organik dengan mengolah daun-daun kering menjadi pupuk organik," kata Lurah Pinang Ranti Nani Yuslina di Jakarta, Kamis (27/8).

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Menurut Nani, limbah organik yang sebelumnya berpotensi menjadi sampah kemudian diolah kembali sehingga memiliki nilai manfaat.

"Daun-daun kering hasil penyapuan jalanan oleh PPSU kami manfaatkan dan olah menjadi pupuk organik," ujar Nani.

Pupuk organik yang dihasilkan selanjutnya untuk mendukung kegiatan urban farming di halaman Kantor Kelurahan Pinang Ranti. 

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Selain memenuhi kebutuhan tanaman, pupuk tersebut juga memiliki potensi untuk dijual kepada masyarakat.

Dia berharap, pengelolaan limbah organik dan pengembangan urban farming dapat terus dilakukan secara berkelanjutan.

Kelurahan Pinang Ranti, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, mengolah daun kering menjadi pupuk organik. 
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TAGS   pupuk kelurahan daun sampah

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