Pemkot Jakarta Timur Tangani 105 Anak Tidak Sekolah

jakarta.jpnn.com - Sebanyak 105 anak tidak sekolah (ATS) di Kecamatan Duren Sawit ditangani Pemerintah Kota Jakarta Timur (Pemkot Jaktim).

Penanganan dilakukan melalui proses verifikasi dan pendampingan secara langsung di lapangan.

"Berdasarkan data awal dari Kementerian Pendidikan, terdapat sekitar 3.080 anak yang tercatat sebagai ATS di wilayah Kecamatan Duren Sawit. Namun, setelah dilakukan verifikasi langsung di lapangan, jumlah tersebut terdata sebanyak 105 anak," kata Camat Duren Sawit Kelik Sutanto saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu (30/8).

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Dari 105 anak tersebut, sebanyak 75 anak menyatakan berkomitmen untuk kembali melanjutkan pendidikan.

Jajaran lintas sektor Kecamatan Duren Sawit melakukan akselerasi penanganan anak tidak sekolah.

Dari 75 anak yang berkomitmen melanjutkan pendidikan tersebut, sebanyak 11 anak merupakan penyandang disabilitas.

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Anak-anak penyandang disabilitas kemudian disalurkan ke sejumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) yang berada di wilayah Jakarta Timur, sesuai dengan kebutuhan pendidikan masing-masing.

Anak tidak sekolah bukan disabilitas, Kecamatan Duren Sawit bekerja sama dengan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Golden untuk melaksanakan proses belajar mengajar, baik secara daring maupun luring.