7.669 Keluarga di Jakarta Barat Jadi Orang Tua Asuh Program Wolbachia

jakarta.jpnn.com - Pemerintah Kota Jakarta Barat (Pemkot Jakbar) terus menggencarkan pemberantasan penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD).

Salah satu cara yang dilakukan ialah dengan gerakan orang tua asuh.

Sebanyak 7.669 keluarga di enam kelurahan se-Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, menjadi Orang Tua Asuh (OTA) dalam program implementasi teknologi Wolbachia.

Ribuan OTA tersebut akan merawat serta memantau wadah perkembangan nyamuk Wolbachia.

Jumlah OTA di Kelurahan Cengkareng Barat 1.232 orang, Kelurahan Cengkareng Timur 1.416 orang, Kelurahan Kedaung Kaliangke 797 orang, Kelurahan Kapuk 1.681 orang, Kelurahan Duri Kosambi 1.459 orang, dan Kelurahan Rawa Buaya 1.084 orang.

“Total Orang Tua Asuh se-Kecamatan Cengkareng sebanyak 7.669, tersebar di enam kelurahan,” kata Kepala Suku Dinas (Sudin) Kesehatan Jakarta Barat Sahruna, Jumat (28/8).

Dia berharap implementasi teknologi nyamuk Aedes ber-Wolbachia di wilayah Kecamatan Cengkareng bisa terlaksana dengan baik dan memberikan dampak penurunan angka kasus DBD yang signifikan.

Dia mengungkapkan tahapan persiapan implementasi Wolbachia di Kecamatan Cengkareng telah dilaksanakan, antara lain survei penerimaan masyarakat pada November 2025 hingga Januari 2026.