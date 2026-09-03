Warga RW 08 Kelurahan Sukabumi Utara Jakarta Barat Jalani Verifikasi Program Kampung Iklim

jakarta.jpnn.com - Warga RW 08 Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, menjalani verifikasi lapangan Program Kampung Iklim (Proklim) tingkat Provinsi DKI Jakarta, Rabu (2/9).

Mereka sudah melakukan berbagai langkah. Salah satunya ialah mitigasi dan pengelolaan sampah.

Warga mengoperasikan bank sampah terintegrasi, pemilahan sampah organik berbasis komposter, dan pembuatan eko-enzim.

Warga juga membudidayakan maggot sisa dapur dan aksentuasi sedekah sampah mencapai 400–500 kg.

Mereka juga melakukan penghematan energi dan air dengan memanfaatkan silar cell untuk penerangan taman penghijauan.

Ketua RW 08 Sukabumi Utara Matroji mengatakan keikutsertaan wilayahnya dalam Proklim bukan semata-mata demi mengejar predikat juara.

Pihaknya berharap warga lebih memedulikan kondisi lingkungan.

"Mengarahkan warga dari yang kurang peduli menjadi peduli lingkungan itu tantangan terbesar,” kata Matroji.