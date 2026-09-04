Epson Indonesia Perkuat Komitmen Terhadap Pelanggan Melalui Customer Day 2026 

jakarta.jpnn.com - Memperingati Hari Pelanggan Nasional, Epson Indonesia kembali menyelenggarakan Epson Customer Day 2026 pada 3-4 September 2026.

Mengusung semangat untuk terus mendengarkan suara pelanggan dan memberikan pengalaman layanan terbaik, kegiatan ini dilaksanakan secara serentak di 50 lokasi Authorized Service Partner (ASP) Epson di berbagai kota di Indonesia.

Customer Day merupakan bagian dari komitmen Epson Indonesia untuk menjaga hubungan yang lebih dekat dengan pelanggan sekaligus mendapatkan masukan secara langsung mengenai pengalaman mereka dalam menggunakan produk dan layanan Epson.

Melalui interaksi dengan pelanggan, Epson dapat terus memahami kebutuhan mereka dan meningkatkan kualitas layanan, khususnya dalam aspek after-sales service dan customer experience.

"Pelanggan merupakan bagian penting dalam perjalanan Epson. Karena itu, bagi kami, Customer Day bukan hanya sebuah perayaan Hari Pelanggan, tetapi juga menjadi kesempatan untuk mendengarkan secara langsung pengalaman, kebutuhan, dan masukan dari pelanggan. Feedback tersebut menjadi bagian penting bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas layanan Epson di Indonesia,” ujar Muchammad Husni Nurdin selaku Head of Function Sales, PT Epson Indonesia.

Customer Day Hadir di 50 Authorized Service Partner

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Pada Customer Day 2026, Epson Indonesia melibatkan 50 Authorized Service Partner di seluruh Indonesia, sehingga pelanggan di berbagai wilayah dapat ikut merasakan pengalaman Customer Day secara lebih dekat.

Sebagai bentuk apresiasi, Epson memberikan customer reward bagi pelanggan yang datang ke ASP untuk melakukan perbaikan maupun mengambil unit yang telah selesai diperbaiki.