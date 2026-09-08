Pemkot Jakarta Selatan Imbau Pengeloa Gedung Aktifkan Water Mist

jakarta.jpnn.com - Pemerintah Kota Jakarta Selatan (Pemkot Jaksel) mengimbau para pengelola gedung mengaktifkan peralatan semprotan air (water mist).

"Cuaca saat ini cukup panas karena kemarau yang panjang,” kata Wali Kota Jakarta Selatan Syafrin Liputo, Jumat (4/9).

Syafrin Liputo menjelaskan mobilitas kendaraan yang tinggi juga menyebabkan polusi cukup tinggi. “Oleh karena itu, penggunaan water mist diharapkan bisa membantu mengurangi beban polusi udara," kata Syafrin Liputo.

Syafrin menambahkan Pemkot Jaksel turut mengaktifkan kembali alat water mist generator yang ada di Lantai 17 Blok A Gedung Kantor Wali Kota Jakarta Selatan.

Penyemprotan uap air melalui water mist ini dilakukan sebagai salah satu upaya penanganan polusi udara dan menurunkan suhu udara di Jakarta Selatan mengingat musim kemarau yang berkepanjangan.

Water mist merupakan alat yang digunakan untuk menyemprotkan air yang berbentuk kabut.

Alat ini minimal dilengkapi oleh nozzle, pompa pendorong air, kipas pendorong dan tandon air.

Water mist ini biasanya dipasang pada gedung dengan ketinggian di atas 20 meter atau 8 lantai dengan sudut nozzle sebesar 45 derajat.