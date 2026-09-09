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Manajemen Ragunan Targetkan Standar Internasional

Rabu, 09 September 2026 – 15:00 WIB
Manajemen Ragunan Targetkan Standar Internasional - JPNN.com Jakarta
Ilustrasi - Seekor Harimau Benggala (Panthera tigris tigris) bermain di Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta. Foto: ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/foc/am.

jakarta.jpnn.com - Pengelola Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan, menargetkan standar internasional.

Manajemen pun akan berusaha meningkatkan kesejahteraan satwa.

Selain itu, pengelola Taman Margasatwa Ragunan juga akan meningkatkan pengelolaan pelayanan.

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"Dengan dukungan masyarakat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Taman Margasatwa Ragunan berkomitmen untuk terus berbenah dan melangkah menuju pengelolaan kebun binatang bertaraf internasional," kata Humas Taman Margasatwa Ragunan, Wahyudi Bambang, Jumat (4/9).

Wahyudi menjelaskan standar tersebut menjadikan kesejahteraan satwa sebagai prioritas dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

Lebih lanjut, transformasi Taman Margasatwa Ragunan merupakan bagian dari visi jangka panjang.

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Tujuannya ialah untuk menghadirkan kawasan konservasi yang tidak hanya menjadi destinasi rekreasi masyarakat.

Namun, juga memiliki standar pengelolaan satwa, pelayanan pengunjung, edukasi, penelitian, dan konservasi yang semakin baik.

Pengelola Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan, menargetkan standar internasional.
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TAGS   ragunan margasatwa jakarta selatan satwa

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