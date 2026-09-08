Kalbe Salurkan 1,45 Ton Bantuan Kesehatan untuk Korban Gempa NTT 

jakarta.jpnn.com - PT Kalbe Farma Tbk (Kalbe) menyalurkan bantuan kesehatan kepada korban bencana gempa di Kabupaten Ngada dan Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur.

Bantuan yang diberikan berupa vaksin, obat-obatan, vitamin, nutrisi, serta alat kesehatan dengan total berat mencapai 1,45 ton.

Kalbe berkolaborasi dengan Pusat Teritorial TNI Angkatan Udara (Pusterau), Wiby Foundation, Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM), dan Institut Media Digital EMTEK (IMDE).

Program itu ditujukan untuk membantu sekitar 10.000 masyarakat terdampak di sejumlah wilayah, yakni Bajawa, Maronggela, dan Riung di Kabupaten Ngada, serta Nggolonio di Kabupaten Nagekeo.

Selain penyaluran bantuan, Kalbe turut mendukung program pengobatan dan vaksinasi bagi masyarakat yang terdampak bencana.

Upaya tersebut juga mendapat dukungan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada serta Loka POM setempat guna memastikan distribusi dan pemanfaatan bantuan kesehatan berjalan optimal.

Head of Corporate Sustainability Kalbe Abi Nisaka mengatakan bantuan tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memastikan akses layanan kesehatan tetap tersedia bagi masyarakat yang membutuhkan, terutama dalam situasi darurat.

"Kalbe berkomitmen untuk terus memperluas akses layanan kesehatan kepada berbagai kalangan masyarakat. Donasi yang diberikan kiranya dapat membantu meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak gempa bumi di NTT," ujar Abi Nisaka, Selasa (8/9).