Bangunan Liar di Kampung Bali Tanah Abang Ditertibkan

jakarta.jpnn.com - Bangunan liar yang biasa digunakan berjualan pakaian dan barang bekas di atas trotoar Jalan H. Fachrudin, Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat, ditertibkan petugas gabungan, Rabu (8/9).

Petugas juga menertibkan satu posko ojek online (ojol).

Penertiban itu adalah langkah awal penataan kawasan yang menyasar sepanjang Jalan H Fachrudin hingga Jalan Tanah Rendah.

Sebelum melakukan penertiban, petugas sudah memberikan sosialisasi.

Selain itu, petugas juga sudah memberikan edukasi kepada masyarakat.

“Sejak Juli kemarin kami sudah lakukan langkah-langkah persuasif mulai dari sosialisasi dan juga edukasi terhadap warga sekitar sini untuk menertibkan barang-barang yang ada di trotoar,” kata Musa, lurah Kampung Bali.

Menurut Musa, pihaknya juga sudah memberikan surat peringatan (SP) 1 hingga SP 3 kepada pihak yang masih menggunakan trotoar untuk berdagang maupun mendirikan fasilitas.

Musa mengatakan penataan kawasan tidak hanya berfokus pada penertiban.