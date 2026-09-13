Kebakaran Lahan di Jakarta Utara, 30 Petugas Diterjunkan

jakarta.jpnn.com - Kebakaran melanda lahan di Jalan Mandara Permai VII, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Sabtu (12/9).

Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu pun langsung turun tangan.

Sebanyak 30 personel dikerahkan untuk memadamkan kebakaran.

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Kasiops Gulkarmat Gatot Sulaeman mengatakan pihaknya mendapatkan informasi kebakaran pukul 10.05 WIB dari masyarakat.

Kemudian, sebanyak 30 petugas dan enam unit mobil pemadam langsung bergerak ke lokasi kejadian untuk menangani kobaran api.

Petugas mulai melakukan pemadaman pukul 10.13 WIB.

Petugas terus berjibaku memadamkan api yang membakar lahan tersebut.

Gatot mengatakan objek yang terbakar adalah lahan yang ditumbuhi alang-alang.