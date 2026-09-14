Laporan Philips Future Health Index 2026: AI Tingkatkan Kapasitas Layanan Kesehatan, Kesiapan Harus Ditingkatkan

jakarta.jpnn.com - Royal Philips meluncurkan Future Health Index 2026 edisi kesebelas untuk wilayah Indonesia dalam acara bertajuk AI In Practice: Scaling AI for Better Care In Indonesia di Jakarta. Foto: Royal Philips

Laporan itu bertujuan mendiskusikan tahap selanjutnya dalam adopsi AI yang bertanggung jawab di Indonesia.

Presiden Direktur Philips Indonesia Astri Ramayanti Dharmawan mengatakan saat ini diskusi mengenai AI dalam layanan kesehatan di Indonesia memasuki babak baru.

“Pertanyaannya bukan lagi sekadar apakah AI bisa meningkatkan kualitas layanan kesehatan, melainkan bagaimana AI telah membantu tenaga kesehatan memiliki lebih banyak waktu, memperkuat pengambilan keputusan, dan membantu mereka memberikan pelayanan kepada lebih banyak pasien,” ujar Astri, Senin (14/9).

Astri menjelaskan saat ini yang menjadi prioritas ialah memastikan manfaat awal tersebut bisa diterjemahkan menjadi peningkatan layanan kesehatan yang berkelanjutan.

“Oleh karena itu, AI perlu terintegrasi dengan alur kerja klinis dan data kesehatan yang tepercaya, didukung peningkatan kapabilitas tenaga kesehatan, serta tetap menempatkan penilaian dan akuntabilitas manusia sebagai inti dari setiap pelayanan kesehatan," tambah Astri.

Dia menjelaskan Indonesia memiliki kesempatan menunjukkan bahwa inovasi dan tanggung jawab bisa berjalan beriringan.

“AI bisa memperkuat sisi kemanusiaan dalam layanan kesehatan ketika dirancang berdasarkan kebutuhan klinis, terintegrasi dalam pelayanan, dan dikelola secara transparan,” kata Astri.