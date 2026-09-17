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MRT Jakarta Siapkan 7 Proyek di 6 Lokasi TOD

Kamis, 17 September 2026 – 18:00 WIB
MRT Jakarta Siapkan 7 Proyek di 6 Lokasi TOD - JPNN.com Jakarta
Arsip foto - Foto udara jembatan layang (skybridge) penghubung Stasiun MRT Asean dan Halte Transjakarta CSW di Jakarta, Rabu (11/8/2021). Foto: ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/aww/aa.

jakarta.jpnn.com - PT MRT Jakarta (Perseroda) terus mendukung program kawasan perkotaan berkelanjutan.

Berbagai cara pun terus dilakukan manajemen PT MRT Jakarta (Perseroda).

Salah satunya ialah menyiapkan tujuh proyek di enam lokasi kawasan berorientasi transit (transit oriented development/TOD).

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"Sejalan dengan mandat pengembangan TOD dari Gubernur DKI Jakarta, PT MRT Jakarta (Perseroda) sedang menyiapkan tujuh proyek di enam lokasi TOD," kata Direktur Pengembangan Bisnis PT MRT Jakarta (Perseroda) Farchad Mahfud, Senin (14/9).

Farchad memerinci proyek tersebut di antaranya ialah Kali Besar Heritage dan XGL Mixed-Use.

Proyek lainnya ialah Ultimate Development Blok M, Lebak Bulus Park and Ride, dan Thamrin Asset Development.

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Dua proyek lainnya ialah Extended Concourse Bundaran HI dan Dukuh Atas Pedestrian Deck.

Farchad mengatakan proyek-proyek tersebut fokus pada pengembangan properti dan interkoneksi.

PT MRT Jakarta (Perseroda) terus mendukung program kawasan perkotaan berkelanjutan.
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TAGS   mrt jakarta perkotaan manajemen properti

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