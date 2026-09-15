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JPNN.com Jakarta Jakarta Terkini 3.277 Kepala Keluarga di Kelurahan Pejaten Timur Terima Bantuan Beras

3.277 Kepala Keluarga di Kelurahan Pejaten Timur Terima Bantuan Beras

Selasa, 15 September 2026 – 18:00 WIB
3.277 Kepala Keluarga di Kelurahan Pejaten Timur Terima Bantuan Beras - JPNN.com Jakarta
Warga Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan menerima bantuan pangan berupa beras, Jakarta, Senin (14/9/2026). Foto: ANTARA/HO-Pemprov DKI Jakarta.

jakarta.jpnn.com - Ribuan kepala keluarga di Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, sudah menerima bantuan pangan berupa beras.

Total kepala keluarga di Kelurahan Pejaten Timur yang mendapatkan bantuan mencapai 3.277.

Bantuan beras tersebut dibagikan secara bertahap selama tiga hari kepada penerima.

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Lurah Pejaten Timur, Supriyanto mengatakan penyaluran dilakukan mulai 14 sampai 16 September.

“Tujuannya agar pelayanan berjalan optimal dan mengantisipasi penumpukan warga di kelurahan," kata Supriyanto, Senin (14/9).

Supriyanto mengatakan setiap keluarga penerima manfaat (KPM) menerima bantuan beras sebanyak 30 kilogram.

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Angka itu merupakan akumulasi untuk periode Juli hingga September 2026.

Dia menjelaskan pada hari pertama penyaluran ditargetkan sebanyak 1.116 paket beras diterima warga. 

Ribuan kepala keluarga di Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, sudah menerima bantuan pangan berupa beras.
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TAGS   beras pangan jakarta selatan bantuan

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