3.277 Kepala Keluarga di Kelurahan Pejaten Timur Terima Bantuan Beras

jakarta.jpnn.com - Ribuan kepala keluarga di Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, sudah menerima bantuan pangan berupa beras.

Total kepala keluarga di Kelurahan Pejaten Timur yang mendapatkan bantuan mencapai 3.277.

Bantuan beras tersebut dibagikan secara bertahap selama tiga hari kepada penerima.

Lurah Pejaten Timur, Supriyanto mengatakan penyaluran dilakukan mulai 14 sampai 16 September.

“Tujuannya agar pelayanan berjalan optimal dan mengantisipasi penumpukan warga di kelurahan," kata Supriyanto, Senin (14/9).

Supriyanto mengatakan setiap keluarga penerima manfaat (KPM) menerima bantuan beras sebanyak 30 kilogram.

Angka itu merupakan akumulasi untuk periode Juli hingga September 2026.

Dia menjelaskan pada hari pertama penyaluran ditargetkan sebanyak 1.116 paket beras diterima warga.