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Pramono Anung: Jika Giant Wall Dibangun, Desalinasi Bisa Dilakukan

Jumat, 18 September 2026 – 18:00 WIB
Pramono Anung: Jika Giant Wall Dibangun, Desalinasi Bisa Dilakukan - JPNN.com Jakarta
Warga berjalan di dekat tanggul laut di kawasan Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, Rabu (5/2/2025). Foto: Sulthony Hasanuddin/Antara

jakarta.jpnn.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung buka suara tentang usulan DPRD DKI Jakarta untuk mengubah air laut menjadi air tawar atau desalinasi.

Usulan desalinasi bertujuan sebagai antisipasi kekeringan.

Menurut Pramono, desalinasi bisa dilakukan jika proyek pembangunan tanggul laut raksasa (Giant Sea Wall) sudah dimulai.

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“Untuk mengubah air laut menjadi air tawar dan bisa digunakan, salah satu hal adalah Giant Sea Wall-nya segera dimulai,” kata Pramono, Kamis (17/9).

Menurut Pramono, jika Giant Sea Wall sudah dimulai, suplai air payau akan mencukupi.

Setelah itu, air akan diproses menjadi air tawar dan dimanfaatkan untuk sehari-hari.

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“Kalau itu bisa dilakukan, suplai untuk air payau atau air tawar untuk kebutuhan diolah menjadi air yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, dengan gampang Pemerintah DKI Jakarta melalui PAM Jaya, kami siap untuk melakukan itu,” ungkap Pramono.

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin mengusulkan agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai mengantisipasi potensi kekurangan air bersih akibat kekeringan dengan mengolah air laut menjadi air bersih melalui teknologi desalinasi.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung buka suara tentang usulan DPRD DKI Jakarta untuk mengubah air laut menjadi air tawar atau desalinasi.
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TAGS   pramono anung giant wall desalinasi gubernur jakarta

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