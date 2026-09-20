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DPRD DKI Jakarta Usul Jaklingko Sampai Perkampungan

Minggu, 20 September 2026 – 18:00 WIB
DPRD DKI Jakarta Usul Jaklingko Sampai Perkampungan - JPNN.com Jakarta
Ilustrasi Mikrotrans JAK 06. PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) menambah titik pemberhentian rute layanan Mikrotrans JAK 06 (Kampung Rambutan – Pondok Gede) untuk meningkatkan jangkauan dan kualitas layanan transportasi publik khususnya di wilayah Jakarta Timur dan sekitarnya. Foto: ANTARA/X/@PT_Transjakarta

jakarta.jpnn.com - DPRD DKI Jakarta mengusulkan Jaklingko atau Mikrotrans diperbanyak.

Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin berharap Jaklingko atau Mikrotrans bisa diperbanyak hingga perkampungan.

Dengan demikian, masyarakat bisa mengakses transportasi umum dengan mudah.

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Apalagi, saat ini LRT Kelapa Gading-Manggarai telah diresmikan. 

Suhud Alynudin berharap masyarakat makin terkoneksi dengan berbagai moda transportasi.

“Kami berusaha mengintegrasikan antarmoda. Mungkin catatannya ialah penting juga penopang, Mikrotrans itu makin menjangkau daerah-daerah kecil,” kata Suhud Alynudin, Kamis (17/9).

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Suhud menilai jika seluruh moda transportasi sudah terkoneksi dengan baik, hal tersebut dapat mendorong masyarakat menggunakan transportasi publik.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto didampingi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah meresmikan LRT Kelapa Gading-Manggarai, Rabu (16/9).

Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin berharap Jaklingko atau Mikrotrans bisa diperbanyak hingga perkampungan.
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TAGS   DPRD DKI jakarta jaklingko kampung

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