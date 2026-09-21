Kendalikan Populasi Kucing, KPKP Jakarta Pusat Gencarkan Sterilisasi

jakarta.jpnn.com - Sebanyak 105 kucing jantan disterilisasi oleh petugas Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) Jakarta Pusat.

Sterilisasi gratis itu dilakukan di Aula Kantor Kecamatan Menteng, Kamis (17/9).

Langkah itu merupakan upaya mengendalikan populasi kucing di Jakarta Pusat.

Selain itu, sterilisasi bertujuan menjaga kesehatan hewan di lingkungan permukiman masyarakat.

"Menjaga populasi kucing agar tidak bertambah dilakukan guna mempertahankan wilayah Jakarta bebas rabies," kata Kepala Seksi Peternakan dan Kesehatan Hewan Sudin KPKP Jakarta Pusat Syafri Edwar.

Dia mengatakan layanan sterilisasi menyasar kucing peliharaan maupun kucing yang hidup berkeliaran di lingkungan warga.

Untuk kucing liar, penanganan dilakukan menggunakan metode Trap-Neuter-Return (TNR). Melalui metode tersebut, kucing liar ditangkap untuk menjalani sterilisasi.

Selanjutnya, kucing dikembalikan ke lokasi awal penangkapan setelah mendapatkan penanganan dari tim dokter hewan.