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Penataan Kawasan Kelurahan Gunung Sahari Selatan Ditarget Kelar Akhir September 2026

Selasa, 22 September 2026 – 18:00 WIB
Penataan Kawasan Kelurahan Gunung Sahari Selatan Ditarget Kelar Akhir September 2026 - JPNN.com Jakarta
Kegiatan penataan kawasan di Gang Garuda RT 08/RW 06 Gunung Sahari Selatan pada Kamis (17/9/2026). Foto: ANTARA/HO-Pemkot Jakpus

jakarta.jpnn.com - Kawasan unggulan di Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Jakarta Pusat, terus ditata.

Pihak kelurahan berharap penataan bisa selesai pada akhir September 2026.

Saat ini penataan di kawasan tersebut sudah berjalan selama tiga bulan.

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Sekretaris Kelurahan Gunung Sahari Selatan Tarida Nababan mengatakan penataan telah mencapai 80 persen.

"Ditargetkan rampung akhir September," kata Tarida, Jumat (18/9).

Tarida mengatakan kawasan tersebut sebelumnya dalam kondisi tidak terawatt.

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Selain itu, kawasan tersebut juga dipenuhi sampah serta puing.

Penataan kemudian dilakukan melalui kolaborasi antara pengurus RT, RW, LMK, petugas PPSU, dan sejumlah satuan kerja perangkat daerah terkait.

Kawasan unggulan di Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Jakarta Pusat, terus ditata.
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TAGS   gunung sahari Jakarta Pusat sampah penataan

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