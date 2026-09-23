Pemkot Jakarta Pusat Gencarkan Tracing Tuberkulosis

jakarta.jpnn.com - Pemerintah Kota Jakarta Pusat terus menggenjot penelusuran (tracing) tuberkulosis (TB) terintegrasi Cek Kesehatan Gratis (CKG).

Pemkot Jakpus pun sudah menggelar CKG di RW 08 Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Jumat (18/9).

Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Jakarta Pusat Nurhidayat mengatakan kegiatan tersebut dilakukan dengan mendatangi langsung lingkungan warga untuk mendeteksi TB sejak dini.

“Kami hari ini turun langsung melakukan monitoring tracing TB terintegrasi CKG sebagai upaya pencegahan tuberkulosis di lingkungan masyarakat,” ujar Nurhidayat.

Menurut Nurhidayat, tracing tidak hanya ditujukan untuk menemukan warga yang terindikasi TB.

Tracing juga bertujuan memastikan anggota keluarga yang memiliki risiko mendapatkan pemeriksaan kesehatan.

Menurut dia, dengan pemeriksaan tersebut, kondisi kesehatan warga dapat diketahui lebih awal.

Dengan demikian, warga yang terindikasi TB dapat segera memperoleh pelayanan kesehatan.