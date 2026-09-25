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Pertumbuhan Ekonomi Jakarta Tembus 5,25 Persen

Jumat, 25 September 2026 – 18:00 WIB
Pertumbuhan Ekonomi Jakarta Tembus 5,25 Persen - JPNN.com Jakarta
Upacara memperingati Hari Rapat Raksasa Ikatan Atletik Djakarta (IKADA) ke-81 tahun 2026 yang digelar di Kantor Wali Kota Jakarta Pusat pada Senin (21/9/2026). Foto: ANTARA/HO-Pemkot Jakpus

jakarta.jpnn.com - Pertumbuhan ekonomi Jakarta mencapai 5,52 persen pada triwulan II 2026.

Menurut, Wali Kota Jakarta Pusat Arifin mengatakan pertumbuhan ekonomi Jakartaharus diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Arifin mengatakan pertumbuhan ekonomi tersebut menunjukkan Jakarta tetap memiliki ketahanan di tengah dinamika dan tantangan ekonomi global.

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"Pertumbuhan harus terus kita arahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat," kata Arifin dalam Upacara Peringatan Hari Rapat Raksasa IKADA ke-81 di Jakarta, Senin (21/9).

Dia menyebut akses pendidikan, layanan kesehatan, dan berbagai pelayanan dasar juga harus terus diperkuat.

Dengan demikian, manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh warga Jakarta, khususnya di wilayah Jakarta Pusat.

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Menurut dia, penguatan berbagai sektor ekonomi dan pelayanan publik perlu berjalan beriringan

Tujuannya ialah supaya pertumbuhan ekonomi tidak hanya tercermin dalam indikator ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi Jakarta mencapai 5,52 persen pada triwulan II 2026.
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TAGS   pertumbuhan ekonomi jakarta kesejahteraan pendidikan

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