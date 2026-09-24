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DPRD DKI Jakarta Berharap LRT Kelapa Gading-Manggarai Terkoneksi dengan Tranportasi Lain

Kamis, 24 September 2026 – 18:00 WIB
DPRD DKI Jakarta Berharap LRT Kelapa Gading-Manggarai Terkoneksi dengan Tranportasi Lain - JPNN.com Jakarta
Sejumlah penumpang berada di dalam kereta LRT Jakarta Manggarai-Kelapa Gading di Jakarta, Kamis (17/9/2026). Foto: Sulthony Hasanuddin/Antara

jakarta.jpnn.com - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Wa Ode Herlina berharap tarif LRT Jakarta Kelapa Gading-Manggarai terjangkau.

Dia juga berharap LRT Jakarta Kelapa Gading-Manggarai terintegrasi dengan moda transportasi publik lainnya.

Dengan demikian, mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum.

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“Yang penting sekarang bukan hanya LRT-nya selesai, tetapi bagaimana LRT terhubung dengan Transjakarta, Mikrotrans, KRL, dan moda lainnya," kata Wa Ode Herlina di Jakarta, Senin (21/9).

Wa Ode menilai beroperasinya LRT sepanjang 12,2 kilometer dengan 11 stasiun dan waktu tempuh sekitar 28 menit harus diikuti konektivitas dengan Transjakarta, Mikrotrans, KRL dan moda lainnya.

Dia meminta jaringan Mikrotrans sebagai angkutan penghubung atau feeder menuju stasiun LRT dapat diperkuat, termasuk pengembangan park and ride di kawasan Manggarai.

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Dia menilai fasilitas tersebut dapat menjadi insentif agar masyarakat meninggalkan kendaraan pribadi dan beralih ke transportasi publik.

"Kalau tarifnya dibuat terjangkau atau flat dan terintegrasi dengan perjalanan transportasi umum, ini bisa menjadi salah satu insentif agar masyarakat meninggalkan kendaraan pribadi," katanya.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Wa Ode Herlina berharap tarif LRT Jakarta Kelapa Gading-Manggarai terjangkau.
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TAGS   lrt kelapa gading transportasi DPRD DKI jakarta

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