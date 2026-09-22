Epson Hadirkan Lifestudio Grand Plus EH-LS970B Proyektor 4K Ultra-Short-Throw untuk Pengalaman Hiburan Layar Besar di Rumah

jakarta.jpnn.com, JAKARTA - Menikmati pengalaman menonton seperti di bioskop kini tidak selalu membutuhkanruang yang besar.

Epson menghadirkan Lifestudio Grand PlusEH-LS970B, proyektor ultra-short-throw terbaru yang menggabungkan layar berukuran besar, kualitas gambar 4K, teknologi AI, serta sistem audio Sound by Bose dalam satuperangkat.

EH-LS970B dirancang untuk menjawab kebutuhan konsumenyang ingin memiliki pengalaman menonton yang lebih imersif di rumah, tanpa harus memenuhi ruang dengan televisi berukuranbesar atau perangkat audio tambahan.

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Proyektor ini dapatmenghasilkan tampilan mulai dari 80 hingga 150 inci, meskiditempatkan hanya beberapa sentimeter dari dinding.

Dengan desain ultra-short-throw, EH-LS970B dapatditempatkan dekat dengan dinding atau layar.

Untukmenghasilkan gambar berukuran 120 inci, misalnya, proyektorini hanya membutuhkan jarak sekitar 17,3 cm dari layar.

Dengan begitu, area di ruang keluarga tetap terasa lebih lega dan fleksibel.

Layar Besar untuk Film, Olahraga, hingga Gaming