JPNN.com

JPNN.com Jakarta Jakarta Terkini Epson Hadirkan Lifestudio Grand Plus EH-LS970B Proyektor 4K Ultra-Short-Throw untuk Pengalaman Hiburan Layar Besar di Rumah

Epson Hadirkan Lifestudio Grand Plus EH-LS970B Proyektor 4K Ultra-Short-Throw untuk Pengalaman Hiburan Layar Besar di Rumah

Selasa, 22 September 2026 – 13:10 WIB
Epson Hadirkan Lifestudio Grand Plus EH-LS970B Proyektor 4K Ultra-Short-Throw untuk Pengalaman Hiburan Layar Besar di Rumah - JPNN.com Jakarta
Epson menghadirkan Lifestudio Grand PlusEH-LS970B, proyektor ultra-short-throw terbaru yang menggabungkan layar berukuran besar, kualitas gambar 4K, teknologi AI, serta sistem audio Sound by Bose. Ilustrasi. Foto: Epson

jakarta.jpnn.com, JAKARTA - Menikmati pengalaman menonton seperti di bioskop kini tidak selalu membutuhkanruang yang besar.

Epson menghadirkan Lifestudio Grand PlusEH-LS970B, proyektor ultra-short-throw terbaru yang menggabungkan layar berukuran besar, kualitas gambar 4K, teknologi AI, serta sistem audio Sound by Bose dalam satuperangkat.

EH-LS970B dirancang untuk menjawab kebutuhan konsumenyang ingin memiliki pengalaman menonton yang lebih imersif di rumah, tanpa harus memenuhi ruang dengan televisi berukuranbesar atau perangkat audio tambahan.

Baca Juga:

Proyektor ini dapatmenghasilkan tampilan mulai dari 80 hingga 150 inci, meskiditempatkan hanya beberapa sentimeter dari dinding.

Dengan desain ultra-short-throw, EH-LS970B dapatditempatkan dekat dengan dinding atau layar.

Untukmenghasilkan gambar berukuran 120 inci, misalnya, proyektorini hanya membutuhkan jarak sekitar 17,3 cm dari layar.

Baca Juga:

Dengan begitu, area di ruang keluarga tetap terasa lebih lega dan fleksibel.

Layar Besar untuk Film, Olahraga, hingga Gaming

Epson menghadirkan Lifestudio Grand PlusEH-LS970B, proyektor ultra-short-throw terbaru yang menggabungkan layar berukuran besar, kualitas gambar 4K, teknologi.
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   Epson Lifestudio Grand Plus EH-LS970B printer proyektor

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU