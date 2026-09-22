Cegah Sampah Laut, SIG dan Mitra Perluas Recycle for Good di Indonesia

jakarta.jpnn.com - SIG bersama para mitra proyeknya, yaitu Plastic Bank, Wuppertal Institute for Climate, Environment and Energy, serta Decision Context, memperluas program Recycle for Good di Indonesia.

Program itu merupakan bagian dari pengembangan kegiatan yang sebelumnya telah dilaksanakan di Jakarta dan sekitarnya.

Perluasan ini mencakup sejumlah lokasi baru, termasuk Surabaya, Malang, NusaTenggara Barat, dan Bali.

Ekspansi tersebut merupakan bagian dari proyek regional Recycle for Good – Prevent Marine Litter yang didanai melalui ZUG atas nama Kementerian Federal Jerman untuk Lingkungan, Aksi Iklim, Konservasi Alam, dan Keselamatan Nuklir.

Perluasan program ini bertujuan memperkuat upaya pemilahan, pengumpulan, dan daur ulang sampah, sekaligus mendorong partisipasi yang lebih luas dari masyarakat dan para pemangku kepentingan di sepanjang rantai nilai limbah kemasan.

Perluasan ini melanjutkan kegiatan Recycle for Good yang telah berjalan di wilayah Jakarta dan akan memperluas program pengumpulan kemasan sekaligus mendukung investasi pada infrastruktur daur ulang di Indonesia.

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Sebagai bagian dari upaya ini, SIG telah bekerja sama dengan Eco-Paper untuk meningkatkan peralatan pulping di fasilitas daur ulangnya.

Dengan demikian, kapasitas untuk memproses karton minuman bekas pakai bisa diperkuat dan membantu menciptakan alur pemulihan yang lebih efektif bagi kemasan yang terkumpul.