Tren ISPA di Jakarta Barat Meningkat Sejak Agustus 2026

jakarta.jpnn.com - Tren kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di Jakarta Barat terus meningkat sejak akhir Agustus 2026.

Berdasarkan data Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR), ada 10.963 kasus ISPA baru pada periode 30 Agustus-5 September 2026.

"Pada periode 6-12 September 2026, ada sebanyak 13.042 kasus baru,” kata Kepala Suku Dinas Kesehatan (Sudinkes) Jakarta Barat Sahruna, Rabu (23/9).

“Minggu berikutnya sebanyak 13.614 kasus baru," kata Sahruna.

Dia mengatakan peningkatan kasus tersebut juga terjadi secara spesifik pada kasus Influenza-Like Illness (ILI).

Pada periode 30 Agustus-5 September 2026 ada sebanyak 54 kasus baru.

Pada periode 6-12 September 2026 sebanyak 79 kasus baru. Pada minggu berikutnya sebanyak 26 kasus baru.

"Kenaikan kasus terlihat di periode minggu ke 36 atau 6-12 September 2026," kata Sharuna.